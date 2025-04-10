تفاصيل التجهيزات النهائية لألبوم رامي صبري الجديد

يواصل الفنان رامي صبري تجهيز ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ألبوم رامي صبري الجديد

ويسجل رامي صبري في الوقت الحالي، عدد من الأغاني في استديو الموزع الغنائي عمرو الحضري، حيث يتعاون الثنائي سويا في الألبوم الجديد.

ومن ناحية أخرى كان قد علق الفنان رامي صبري على أزمته مع المطرب ويجز بعد حرب التصريحات المتبادلة بينهما في وقت سابق، وذلك بعدما اتهم “ويجز" رامي صبري بالتقليل من مطربي الراب.

وقال رامي صبري خلال لقائه مع Arab wood: “زمان وأنا قد ويجز كنت بزعل وبعمل أكتر منه.. وعارف أن هو علشان لسه صغير معندوش خبرة في الرد.. لكن أنا معنديش مشكلة معاه.. ومعرفش هو أضايق ليه يمكن حد سخنه، ولكن أنا بحبه وهو بيعمل مزيكا”.

وكان قد هاجم ويجز رامي صبري، واتهمه بالتقليل، من مطربي الراب.

قال ويجز فى فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري: “هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أى حد فى أى وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من ٤ لـ ٥ شهور يزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب فى التليفزيون”.

وتابع ويجز: “هتكلم أمتي على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى فى مجالك أنا شايف مبتفهمش فى الراب حاجة زى ما أنت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وأنت كدة مبتقدرش الفنانين وفاكر أن هما عايزين يوصلولك وهما أصلا معدينك بكتير أنت رقم ١٩ يا رامي أنت بعيد أوي”.

واختتم ويجز حديثه، معلقا: “جماعة استنوا أغنيتي الجديدة يوم ٢٧ ومش هقولكوا عبارة عن إيه أستاذ رامي بقي ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية دي عبارة عن إيه دا لو فهم”.

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