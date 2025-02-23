الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

معندوش خبرة في الرد، رامي صبري يعلق علي أزمته الأخيرة مع ويجز (فيديو)

رامي صبري ويجز،فيتو
رامي صبري ويجز،فيتو

علق الفنان رامي صبري علي أزمته مع ويجز بعد حرب التصريحات المتبادلة بينهما في وقت سابق، وذلك بعدما اتهم “ويجز" رامي صبري بالتقليل من مطربي الراب.


أزمة رامي صبري وويجز 

وقال رامي صبري خلال لقائه مع Arab wood: “زمان وأنا قد ويجز كنت بزعل وبعمل أكتر منه.. وعارف أن هو علشان لسه صغير معندوش خبرة في الرد.. لكن أنا معنديش مشكله معاه.. ومعرفش هو أضايق ليه يمكن حد سخنه، ولكن أنا بحبه وهو بيعمل مزيكا”.

وكان قد هاجم ويجز رامي صبري، واتهمه بالتقليل، من مطربي الراب 

قال ويجز فى فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري: “هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أى حد فى أى وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من ٤ لـ ٥ شهور يزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب فى التليفزيون”.

 

وتابع ويجز: “هتكلم امتي على بتوع البوب اللى اأت منهم واللى فى مجالك انا شايف مبتفهمش فى الراب حاجة زى ما انت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وانت كدة مبتقدرش الفنانين وفاكر أن هما عايزين يوصلولك  وهما اصلا معدينك بكتير انت رقم ١٩ يا رامي انت بعيد اوي”.

واختتم ويجز حديثه، معلقا: “جماعة استنوا أغنيتي الجديدة يوم ٢٧ ومش هقولكوا عبارة عن إيه أستاذ رامي بقي ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية دي عبارة عن إيه دا لو فهم”.

 

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أزمة رامي صبري و ويجز الفنان رامي صبري رامي صبري و ويجز ويجز أزمة ويجز مع رامي صبري

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