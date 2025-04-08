تفاصيل مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأبيض جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أهمية مباراة ستيلينبوش وأكد على ضرورة تحقيق الفوز لحسم التأهل للدور نصف النهائي.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف المطلوب، وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأبيض على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال المران.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون تم خلالها التركيز على تطبيق بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب في ختام المران.

وخاض التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم في ظل إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وشهد المران حضور أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك وشيكابالا قائد الفريق الذي يعاني من إصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي غدا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب أفريقي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجيت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12

2- الجونة 4 نقاط

3- مودرن سبورت 4 نقاط

4- الزمالك نقطتين

5- سموحة بدون نقاط

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