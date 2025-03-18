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رياضة

خالد بيبو يثير الجدل بشأن انتقال زيزو للنادي الأهلي

زيزو لاعب نادي الزمالك،
زيزو لاعب نادي الزمالك، فيتو

زيزو، فجر الكابتن خالد بيبو نجم النادي الأهلي ومدير الكرة بفريق القلعة الحمراء السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال أحمد مصطفى زيزو للأحمر.

هل ينتقل زيزو للنادي الأهلي؟ خالد بيبو يعلق

وكشف خالد بيبو خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”، توقعاته بشأن انتقال زيزو للنادي الأهلي بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

تعثر مفاوضات الزمالك مع زيزو

وفي ظل تردد أنباء بشأن تعثر مفاوضات نادي الزمالك لتجديد زيزو تعاقده مع الفريق الأبيض، زاد خالد بيبو الجدل بشأن وجهة اللاعب المقبلة.

 

توقعات بانتقال زيزو للنادي الأهلي 

وقال خالد بيبو، من الممكن جدًا انتقال زيزو للنادي الأهلي مع الانتقالات الصيفية المقبلة، متابعًا:"أتوقع بكل تأكيد انتقال زيزو للأهلي وكرة القدم فيها كل شيء مثلما شهدنا انتقال إمام عاشور وبن شرقي للقلعة الحمراء".

 

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