الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

سائق مُسن يفقد الوعي أثناء القيادة ويتسبب في إصابة 5 أشخاص بطنطا (صور)

سائق مُسن يفقد الوعي
سائق مُسن يفقد الوعي أثناء القيادة ويتسبب في إصابة 5 أشخاص

شهد شارع الحكمة بمدينة طنطا في محافظة الغربية اليوم الأربعاء، حادثًا مروعًا بعدما فقد رجل مُسن السيطرة على سيارته نتيجة إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة أثناء القيادة، مما أدى إلى اصطدامه بعدد من المارة والمركبات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ  محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث بمدينة طنطا.

سائق مُسن يفقد الوعي أثناء القيادة ويتسبب في إصابة 5 أشخاص بطنطا
سائق مُسن يفقد الوعي أثناء القيادة ويتسبب في إصابة 5 أشخاص بطنطا

على الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتنوعت الإصابات بين متوسطة وخفيفة فيما تواصل الجهات المختصة بـ محافظة الغربية متابعة الحالة الصحية للمصابين.

وقد تم التحفظ على السائق فور استقرار حالته الطبية، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث للتأكد من تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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