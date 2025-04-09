75 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال 24 ساعة

ارتفعت أسعار الذهب نحو 75 جنيها فى الجرام الواحد خلال الأربعة وعشرين ساعه الماضية.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لاخر تحديث لها فى الأسواق المحلية من شعبة الذهب والمجوهرات اليوم كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5068 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4435 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3801 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 35480 جنيهًا.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50% كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع خلال اجتماعه الثاني لهذا العام.

الصين تفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية

وفرض الاتحاد الأوروبى رسومًا جمركية على نحو 23 مليار دولار من الواردات الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية.

الرسوم الجمركية واسعار الذهب



يشهد الذهب تذبذبات إلى جانب فئات الأصول الأخرى، منذ أن أعلن ترمب الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية عالمية تطال شركاء أميركا التجاريين.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين، إلا أنه "ليس بمنأى عن موجات التسييل العالمية المدفوعة بندرة السيولة"، بحسب نيكي شيلز، رئيسة أبحاث واستراتيجيات المعادن لدى "أم كيه إس بامب" (MKS Pamp SA).

اسعار الذهب منذ بداية العام

ومع ذلك، ارتفع الذهب بأكثر من 13% منذ بداية العام، مسجلًا مستويات قياسية متتالية، وجاذبًا تدفقات كبيرة إلى الصناديق المتداولة بالبورصة، مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة وسط مؤشرات على اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

وترى شيلز أن مخاوف الركود التضخمي في الاقتصاد الأميركي، حيث توجد مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو، توفر دعمًا صعوديًا لأسعار الذهب في المرحلة المقبلة.

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