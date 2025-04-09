محافظ الإسكندرية يشدد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين من الميادين والشوارع العامة.

يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، وضمن استراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استجابة لشكاوي المواطنين.

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك، شن حى المنتزة أول حملة مكبرة استهدفت ش خالد بن الوليد حيث تمكنت الحملة من فتح الشوارع الجانبية وإزالة الأرصفة والبلاط المستحدث من قبل المواطنين واعطاء مهلة لأصحاب المحلات التجارية علي جانبي الشارع، لإزالة كافة المخالفات والتعديات وإعادة الشيء لأصله كما أسفرت الحملة عن غلق عدد ٢ منشآة والتحفظ علي ٢٠٠ حالة إشغال متنوع.

وواصل حى المنتزة ثان حملاته لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع المعهد الديني وملك حفني بحري وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٩٨ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق حملة مكبرة شملت ش الجلاء، ش مصطفي كامل منطقة باكوس، ش خليل الخياط، ش سانت جيني، ش إبراهيم الشريف، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ١٩٧ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ ١٢ ألف جنيه.

وقام حى وسط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع سعد زغلول، الشهداء، المينا الشرقية وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشآة والتحفظ علي ١٨٠ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ٤ آلاف جنيه.

وشهد حى الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع بيرونا، ش محمد ابو جمعه، ش رفعت الجمال، ش سنان باشا وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢١ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى غرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت بشاير الخير ٣، ٥ بالقباري وبشوارع القفال، الامان، راغب باشا وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٨ حالة إشغال متنوع.

وكثف حي العجمي حملات إزالة الإشغالات والتعديات شملت طريق إسكندرية مطروح،شارع الهانوفيل حتى الكيلو ٢١ ومدينة ٦ أكتوبر، طريق الذراع البحري وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٧٠ حالة إشغال متنوع

بينما قام حي العامرية ثان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت مدخل الناصرية،أسفل كوبري العامرية وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٥٣ حالة إشغال متنوع.

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