التحريات تكشف تفاصيل سقوط سيدة من الطابق الرابع بدار السلام

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة غموض وملابسات سقوط سيدة من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة دار السلام، موضحة أن خلافات زوجية وراء إلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع.

وأضافت التحريات، أن السيدة في العقد الثالث من عمرها “حامل”، تشاجرت مع زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، فقامت بتهديده بإلقاء نفسها من شرفة الشقة.

وأوضحت التحريات، نها عقب تهديد زوجها بإلقاء نفسها من شرفة الشقة، وقامت بالفعل بعدها بدقائق بإلقاء نفسها من الرابع لتسقط جثة هامدة.

سقوط سيدة من الطابق الرابع بدار السلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد الثالبث من عمرها “حامل” أسفل عقار سكني، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة وكدمات وكسور متفرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.