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وكيل تموين الإسكندرية يتابع استعدادات الصوامع لموسم توريد الأقماح المحلية

وكيل تموين الإسكندرية
وكيل تموين الإسكندرية يتابع استعدادات الصوامع، فيتو

أجرى اليوم الأربعاء، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمهندسة أمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، عدة جولات لتفقد الصوامع والبناكر التى تستعد لاستقبال موسم توريد الاقماح المحلية لهذا العام.

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حيث زار وكيل الوزارة والوفد المرافق له صومعة السلام بالكيلو ٢١ وبناكر السلام وصومعة الكينج مريوط.

حيث تم الاجتماع مع مديرى الصوامع وفرق العمل التابعة لهم وأصدر تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لنجاح موسم التوريد هذا العام مؤكدا على ضرورة حسن استقبال التجار والمزارعين واتباع تعليمات الوزارة فى الاجراءات الفنية لاستلام الاقماح وسرعة انهاء اجراءات المستحقات المالية.

كما تم تفقد غرف التحكم واستمع إلى شرح وافى لاستقبال الاقماح فى الخلايا المعدة لذلك.

 

كما قام وكيل الوزارة بتفقد خط السير المخصص للسيارات التى ستقوم بتوريد الاقماح بدء من دخولها الصوامع مرورا بالفحص الفنى واخذ العينات الوزن والتفريغ والتخزين والتى تقوم عليها  لجان فنية مختصة.

كما وجه المهندس السيد حرز الله مديرى المواقع التخزينية برفع اى معوقات او مشاكل اثناء عمل اللجان إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتى يترأسها شخصيا للعمل على حلها مباشرة.

كما اختتم الجولات بالتأكد من عمليات التطهير والتبخير ومعالجة البناكر استعدادا لبدء موسم التوريد والذى سوف يبدأ يأذن الله يوم ١٥ أبريل الجارى.

 

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المهندس السيد حرز الله الاقماح المهندس محمود القلش

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