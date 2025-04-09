حكومة ألمانيا الجديدة تشدد تدابير الهجرة

قررت الحكومة الألمانية المقبلة، اليوم الأربعاء، تبني تدابير تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، منها رفض طالبي اللجوء على الحدود، وإتاحة الترحيل إلى سوريا، وتعليق لم شمل العائلات.

ووفقًا لوثيقة اتفاق الائتلاف الذي سيتألف من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين، فإن هناك رغبة في تعليق لم شمل العائلات للأشخاص الذين يتمتعون بما يسمى وضعية الحماية الفرعية لمدة عامين، وإلغاء جميع برامج القبول الاتحادية للاجئين، وعدم إطلاق برامج جديدة في المستقبل.

رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية

وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار الأوروبية.

كما ستسعى الحكومة المقبلة إلى ترحيل أفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءًا بالمجرمين والأشخاص الذين قد يشكلون خطرًا، وفق ما نقلت "رويترز".

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