الغربة مش وحشة طول ما فيها جدعنة المصريين، الجالية المصرية تنتفض لإغاثة شاب في ألمانيا

أنا نايم في الشارع بدون أكل وبردان وجعان..

في عالم أصبح فيه الناس أكثر انشغالًا بأنفسهم، أثبت المصريون في الغربة أنهم لا يتركون أحدًا خلفهم ليعطوا شعوب العالم درسا في الإنسانية، وتأكيدا على أن الوطن ليس فقط أرضًا، بل أناس يحملونك عند السقوط.



في مشهد إنساني نادر يفيض بالرحمة والتكاتف، نشر شاب مصري منشورًا مؤلمًا في مجموعة "المصريين في ألمانيا" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر فيه عن معاناته الشديدة قائلًا: "أنا نايم في الشارع بدون أكل وبردان، وجعان، الشغل اللي كنت جاي عليه متوفقتش فيه، ومش لاقي حد ينجدني".

منشور موجع، وصل صداه لقلوب المئات من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، الذين لم يتأخروا لحظة في تقديم يد العون.

التعليقات جاءت كطوق نجاة، محمّلة بكلمات دعم ومبادرات حقيقية لإنقاذ الشاب من محنته.

ابعتلي رقمك وقولي مكانك فين بالظبط، وهخلي حد قريب منك يجيلك ويظبطلك الدنيا" – بهذه الكلمات بدأ عمر سليم أولى مبادرات الإنقاذ، تلاه حسين عاطف الذي عرض استقبال الشاب في شقته بمدينة "Essen"، قائلًا: "مهما كان مكانك، سواء داخل NRW أو خارجها، عندي مكان فاضي وهنهتم بيك".

لم تتوقف التعليقات عند الدعم المعنوي، بل تطورت إلى تنسيق على مستوى فعلي"ايمي رضا" اقترحت التأكد من هوية الشاب من خلال صورة الباسبور وصورته الشخصية لتفادي أي محاولة استغلال، مع إرسال العنوان ليسهل على من يسكن قربه مساعدته فورًا.

وفي وسط سيل الدعم، علّق محمد المنسي قائلًا: "كم الإيجابية والرحمة الموجودة في البوست فرحني وطمّنني على ابني اللي بيدرس في ألمانيا، عرفت إنه مش لوحده."

وقال محمد محب: لو في برلين كلمني ومتشلش هم حاجة ولو في بايرن نفس الكلام"، بينما قال محمد عاطف زيدان:"اكتب رقمك ومكانك دلوقتي عشان حد يقدر يساعدك".

واستعرضت فتاة في التعليقات موقفا مشابها تعرضت له في ألمانيا قائلة "انا بنت وحصلي نفس الموقف سنة 2010 ومكنش فيه جروبات اقدر أوصل بيها لحد زي دلوقتي لما شفت البوست ده دلوقتي عيطت وحسيت نفس الإحساس تاني اللي قاله في البوست بكل تفاصيله ارجوكم محدش يقول نصب.. اللي يقدريساعد يساعد الأعمال بالنيات.. انا ربنا ساعتها سخر لي شخص ألماني ابن حلال لا أعرفه ولا يعرفني خلاني اقعد في ريسبشن فندق لحد النهار ما يطلع".



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