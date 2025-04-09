مدبولي: توقعات بحدوث موجة تضخم كبيرة وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلّفت المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك في الفترة المقبلة، بهدف ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو إيجابية لتفادي التداعيات السلبية الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد خروجًا كبيرًا للأموال الساخنة، وتوقعات بحدوث موجة تضخم كبيرة وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية الجارية.

اتفاقيات صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، تهدف إلى إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاقيات تشمل طرح شركات كبرى من بينها: الوطنية للبترول، شل أوت، سايلو فودز، صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جهود لتأمين الاحتياجات وتوطين التصنيع

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تواصل العمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بالتوازي مع جهود توطين الصناعات المختلفة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل مستدامة.

دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للمشاركة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن نية الحكومة دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للمشاركة في مناقشة الأوضاع السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى فتح حوار حول ملف الدراما والإعلام، بما يواكب التحولات التي تشهدها الساحة الداخلية والإقليمية.

بدء التشغيل التجريبي لمنطقة هضبة الأهرامات

كما أشار رئيس الوزراء إلى بدء التشغيل التجريبي لمنطقة هضبة الأهرامات، بعد الانتهاء من تطويرها، بما يعزز من مكانة مصر السياحية ويقدم تجربة متميزة للزوار.

زيارة ماكرون والقمة الثلاثية

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر خلال الأيام الماضية بأنها "زيارة تاريخية"، مؤكدًا أن القمة الثلاثية التي جمعت مصر وفرنسا والأردن عكست تطابقًا كبيرًا في الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير إلى الشعب المصري، مشيدًا بالتفافه حول قيادته السياسية في مواجهة التحديات الراهنة.

المرحلة الراهنة: حرب اقتصادية عالمية

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته مؤكدًا أن العالم يعيش حاليًا في مرحلة من الحرب الاقتصادية، تأثرت بها مختلف الدول، خاصة عقب القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات تفرض على الحكومة المصرية التحرك بمرونة وحكمة للحفاظ على مصالح الدولة والمواطن.

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