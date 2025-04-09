الأربعاء 09 أبريل 2025
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شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدته في الأقصر (صور)

خطوبة حفيدة شيخ الأزهر
خطوبة حفيدة شيخ الأزهر

شهد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مراسم حفل خطوبة حفيدته «نجلة ابن أخيه»  ليلة أمس الثلاثاء، بمسقط رأسه بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والسعادة.

خطوبة حفيدة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب 


وأجريت مراسم الخطوبة وقراءة الفاتحة أمام منزل شيخ الأزهر الشريف بالقرنة، لحفيدته الدكتورة فاطمة مصطفى محمد الطيب على الدكتور عبدالرحمن علي، وبحضور العشرات من الأهالي والأقارب.

مراسم خطوبة حفيده شيخ الأزهر بالأقصر 
مراسم خطوبة حفيدة شيخ الأزهر بالأقصر 

وظهر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب مرتديا الجلباب الصعيدي والعمامة البيضاء، وحرص عددا من أهالي القرنة والأقارب على التقاط الصور التذكارية معه، في أجواء من الفرحة والسعادة.

خطوبة حفيده شيخ الأزهر 
خطوبة حفيده شيخ الأزهر 


وكان قبل حلول عيد الفطر المبارك 2025 كان تعرض شيخ الأزهر إلى وعكة صحية ووصل إلى القرنة بالأقصر مسقط رأسه لقضاء فترة راحة، وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا لفضيلته الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وداعيًا الله أن يحفظه للإسلام والمسلمين.

خطوبة حفيده شيخ الأزهر 
خطوبة حفيدة شيخ الأزهر 

وأفاد المتحدث الرسمي بأن فضيلة الإمام الأكبر عبّر عن شكره العميق للرئيس على اهتمامه وحرصه على الاطمئنان على صحته، مشيدًا بجهود الرئيس في دعم الأزهر الشريف وعلمائه، وداعيًا الله أن يحفظ مصر وقائدها، وأن تستمر في أداء دورها الريادي في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

مراسم خطوبة حفيده شيخ الأزهر 
مراسم خطوبة حفيدة شيخ الأزهر 
خطوبة حفيده الإمام الأكبر 
خطوبة حفيدة الإمام الأكبر 
خطوبة حفيده شيخ الأزهر  الدكتور أحمد الطيب 
خطوبة حفيدة شيخ الأزهر  الدكتور أحمد الطيب 
مراسم خطوبة حفيده الدكتور أحمد الطيب 
مراسم خطوبة حفيدة الدكتور أحمد الطيب 
الشيخ محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر 
الشيخ محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر 
خطوبة نجلة إبن شقيق شيخ الأزهر 
خطوبة نجلة ابن شقيق شيخ الأزهر 

 

 

 

 

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