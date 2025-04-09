وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني وقوف مصر بجانب الخرطوم

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الدكتور علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد على خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشددًا على وقوف مصر بجانب السودان، ودعمها لأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة الأراضي السودانية، كما تناول الجانبان المستجدات الأخيرة فى السودان الشقيق وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في كافة أنحاء البلاد.

واستعرض الجانبان تطورات الجهود الرامية لدعم السودان على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل المساعدة في التخفيف من التداعيات الإنسانية.

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