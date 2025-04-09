الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، إن عملية الخرطوم مبادرة إقليمية تستهدف التعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي.

مصر عملت على الدفع بعملية الخرطوم إلى آفاق أرحب

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والوزير المكلف بالشؤون الداخلية الفرنسي ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية على هامش اجتماع عملية الخرطوم.

وأوضح وزير الخارجية أن  مصر عملت على الدفع بعملية الخرطوم إلى آفاق أرحب للتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى مقاربة شاملة

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى مقاربة شاملة تتضمن تعاونا متكافئا وتضامنا عمليا قائما على احترام حقوق الإنسان.

وركز على أن  مصر أولت اهتماما كبيرا بعملية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح.

وشدد على  رفض مصر المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء بشكل دائم أو مؤقت.

مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية

ونوه إلى أن مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية وتدعو إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية والتنمية المستدامة.

وأعرب عن ترحيب مصر بانضمام السودان إلى عملية الخرطوم بعد غياب 4 سنوات قائلًا “واثقون بقدرته على تجاوز محنته”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخرطوم عملية الخرطوم البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي بدر عبد العاطي الهجرة غير الشرعية انضمام السودان إلى عملية الخرطوم السودان

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية