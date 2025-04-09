وزير الخارجية: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، إن عملية الخرطوم مبادرة إقليمية تستهدف التعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي.

مصر عملت على الدفع بعملية الخرطوم إلى آفاق أرحب

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والوزير المكلف بالشؤون الداخلية الفرنسي ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية على هامش اجتماع عملية الخرطوم.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر عملت على الدفع بعملية الخرطوم إلى آفاق أرحب للتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى مقاربة شاملة

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى مقاربة شاملة تتضمن تعاونا متكافئا وتضامنا عمليا قائما على احترام حقوق الإنسان.

وركز على أن مصر أولت اهتماما كبيرا بعملية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح.

وشدد على رفض مصر المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء بشكل دائم أو مؤقت.

مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية

ونوه إلى أن مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية وتدعو إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية والتنمية المستدامة.

وأعرب عن ترحيب مصر بانضمام السودان إلى عملية الخرطوم بعد غياب 4 سنوات قائلًا “واثقون بقدرته على تجاوز محنته”.

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