الزمالك يتفق مع حسام عبد المجيد على تجديد عقده والإعلان خلال أيام

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي أنهت اتفاقها بشكل رسمي مع المدافع حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول، لتجديد تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتهدئة الجماهير الغاضبة بعد أنباء توقيع أحمد مصطفى “زيزو” للنادي الأهلي.

وأوضح المصدر أن الجلسات التي عُقدت مؤخرًا بين اللاعب ومسئولي النادي شهدت توافقًا تامًا حول جميع البنود، سواء من الناحية المالية أو مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن حسام عبد المجيد أبدى تمسكه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء ورغبته في المساهمة في إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

وأضاف المصدر أن الإعلان الرسمي عن تجديد العقد سيتم في غضون أيام، ومن المتوقع أن يتضمن بيان التجديد رسالة واضحة تؤكد أن النادي يعمل بكل قوة للحفاظ على نجومه، وتعزيز استقراره الفني رغم الأزمات المحيطة.

ويأمل مسؤولو الزمالك أن تكون هذه الخطوة بداية لمصالحة الجماهير، التي تعيش حالة من الغضب بعد رحيل أحد أبرز نجوم الفريق، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات التي تهدف لبناء فريق قوي ومتماسك.

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