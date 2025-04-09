الأربعاء 09 أبريل 2025
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تفاصيل السمنار الدولي الثاني للنقوش العربية والإسلامية بمكتبة الإسكندرية

السمنار الدولي الثاني
السمنار الدولي الثاني للنقوش العربية والإسلامية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط ومركز دراسات الحضارة الإسلامية التابعان لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (IFAO) وكلية الآثار بجامعة عين شمس، السمنار الدولي الثاني للنقوش العربية والإسلامية يومي 15 و16 أبريل 2025.

 

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يحمل السمنار عنوان «المستشرقون ونشأة علم دراسة النقوش العربية من القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين»، وسيُعقد اليوم الأول في مقر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالمنيرة، بينما سيخصص اليوم الثاني لزيارة ميدانية في مدينة القاهرة.

 

يسلط السمنار الضوء على جهود العلماء والمستشرقين الأوروبيين في دراسة النقوش العربية والإسلامية من خلال 14 ورقة مقدمة من قبل 14 باحثًا وباحثة من مصر وفرنسا وسويسرا والمغرب والعراق؛ حيث يستعرضون من خلالها جهود علماء ومؤرخين مثل جان جوزيف مارسيل، وبريس دافن، وصامويل فلوري، وماكس فان برشم، وشارل بروسلار، وليفي بروفسنال، وأرنست هرسفيلد، وغيرهم.
 

وتُعقد ضمن فعاليات السمنار جلسة خاصة بعنوان «مشروعات حديثة لتوثيق النقوش العربية والإسلامية». 

كما يُقام على هامش السمنار معرض بعنوان «صنعة النقوش الكتابية بين البوص والإزميل - المجموعة الخاصة بعائلة الصوفي زاده».

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مكتبه الإسكندرية الأكاديمي كلية الاثار بجامعة عين شمس

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