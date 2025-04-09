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أخبار مصر

مدبولي: الرسوم الجمركية الجديدة حرب عالمية اقتصادية جديدة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن ما يحدث حاليا من فرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية هو حرب عالمية اقتصادية بكل المقاييس. 

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا أثرت على كل اقتصاديات العالم، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد عالميين من ارتفاع مستويات التضخم والركود الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى  أن القرار تسبب في هروب الأموال الساخنة والخروج من الاجانب في مصر وكل العالم خلال اليومين الماضيين وسط انهيار البورصات العالمية. 

وتابع: هدفنا في هذه المرحلة تجنب الآثار والتداعيات السلبية علي الاقتصاد المصري. 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رسوم جمركية اجتماع الحكومة

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