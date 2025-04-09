مدبولي: الرسوم الجمركية الجديدة حرب عالمية اقتصادية جديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن ما يحدث حاليا من فرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية هو حرب عالمية اقتصادية بكل المقاييس.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا أثرت على كل اقتصاديات العالم، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد عالميين من ارتفاع مستويات التضخم والركود الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرار تسبب في هروب الأموال الساخنة والخروج من الاجانب في مصر وكل العالم خلال اليومين الماضيين وسط انهيار البورصات العالمية.

وتابع: هدفنا في هذه المرحلة تجنب الآثار والتداعيات السلبية علي الاقتصاد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.