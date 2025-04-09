الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

توفير 984 فرصة عمل بالقطاع الخاص في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية  قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم.

العاشر من رمضان والصالحية الجديدة 

 وأوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 984 وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان، وفاقوس، والصالحية الجديدة، يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.

 

محافظ الشرقية -فيتو
محافظ الشرقية -فيتو

 

وأعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن توفير 984 فرصة عمل داخل 21 مصنع وشركة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلًا ثابتًا ليحيوا حياة كريمة.

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وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء وتنمية المجتمع.

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أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل محافظة الشرقية الادارة العامة لبحزث العمالة توفير فرص عمل للشباب مؤهلاتهم وقدراتهم التواصل مع اصحاب المصانع التواصل مع اصحاب الشركات

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