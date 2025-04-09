الكونفدرالية، المصري يتأخر بثنائية أمام سيمبا التنزاني في الشوط الأول (صور)

الكونفدرالية، تقدم فريق سيمبا التنزاني على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في الشوط الأول ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة العشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

أحرز هدفي فريق سيمبا الثنائي إيلي مبانزو وستيفن موكوالا في الدقيقة 22 و33.

مباراة سيمبا التنزاني ضد المصري

بدأ اللقاء بهجمة لصالح سيمبا مرت من أمام مرمى محمود جاد إلى خارج الملعب وكادت أن تكون كرة هدف أول لسيمبا.

وسيطرة من سيمبا خلال العشر دقائق الأولى لكن دون تهديد حقيقي على مرمى جاد حارس المصري.

حاول صلاح محسن الانطلاق بالكرة والمرور من دفاع سيمبا لكن الكرة طالت منه ووصلت سهلة عند دفاع سيمبا وبعده توغل عبد الرحيم دغموم داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة أرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع سيمبا

وفي الدقيقة 22 أحرز سيمبا أول أهدافه عن طريق إيلي مبانزو من تسديدة أرضية قوية باغتت محمود جاد وسكنت على يساره إلى داخل الشباك.

جاء انفراد للمصري وتسديدة قوية تصدى لها حارس سيمبا وارتدت منه قابلها صلاح محسن لكن متابعته لم تكن جيدة وتصدى لها الحارس مرة ثانية بمساعدة الدفاع

في محاولة لادراك التعادل توغل دغموم ومرور رائع وتسديدة قوية تصدى لها حارس سيمبا لم تجد متابعة هجومية جيدة ثم وصلت عند يوسف الجوهري سددها ومرت على يسار حارس سيمبا إلى خارج الملعب

وفي الدقيقة 33 أحرز سيمبا الهدف الثاني من عرضية من محمد حسين داخل منطقة الجزاء قابلها موكوالا بضربة رأسية مرت من تحت يد حارس المصري محمود جاد إلى داخل الشباك

وحالة من الارتباك ظهرت في دفاعات المصري بعد استقبال الفريق لهدفين وحصل دغموم على كارت أصفر.

تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة المصري

موسى كمارا “40” لحراسة المرمى

شوماري كابومبي “12”، كارابوي شامو “2”، محمد حمزة “14” ، حسين محمد “ 15” لخط الظهر.

إيلي مبانزو “34”، الي كاجوما “21”، فابريس نجوما “6”، دينيس بروسبير" 38" لخط الوسط.

جان أهوا"10"، ديسي موكوالا “11” لخط الهجوم.

البدلاء

علي سالم 1، ديفيد كاميتا 3، ليونيل أتيبا 13، ديبورا مافامبا 17، أويسو اويسو 23، جوشوا موتالي 28، فلانتين نوما 29، لاداك شازامبي 36 ، ادوين بالوا 37.

تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني

وأعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني.

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، محمود حمادة، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الدفاع

محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو، يوسف الجوهري لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

البدلاء:

محمود حمدي، كريم العراقي، محمد هاشم، حسن علي، حسين فيصل، كريم بامبو، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني ضد المصري بالكونفيدرالية

وأعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي تنقل مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وسيمبا التنزاني

ويتم نقل المباراة على قناة beIN Sports5، وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

مباراة سيمبا التنزاني أمام المصري

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

ويبحث المصري بقيادة التونسي أنيس بو جلبان عن حجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي البطولة الكونفدرالية لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بطل تنزانيا الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

المصري بالأخضر وسيمبا بالأحمر في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية

ويرتدي المصري بمباراة اليوم الطاقم الأخضر الكامل ويرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل ويرتدي حارسه اللون البنفسجي.

البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا التنزاني والمصري

ويقود مباراة المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه " ايريك ايامفو " كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية "ديانا شيكوتيشا".

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