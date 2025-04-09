الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

إخماد حريق في منزل بمدينة منشأة القناطر دون إصابات

مطافي
مطافي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع داخل منزل في منطقة منشأة القناطر، دون أن يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

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ووفقًا للبلاغات الواردة إلى غرفة عمليات النجدة، أفاد الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المنازل، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث. وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخماد الحريق في وقت قياسي.

وباشرت أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة التحقيقات لكشف ملابسات الحريق، حيث يقوم رجال المباحث بالاستماع إلى أقوال شهود العيان وسكان المنزل لمعرفة الأسباب وراء اندلاع النيران. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

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حريق حريق منشأة القناطر الحماية المدنية حريق منزل غرفة عمليات النجدة

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