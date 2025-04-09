أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا 3% والأونصة تقفز لـ 3087 دولارًا

أسعار الذهب اليوم، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعًا، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

زيادة طلبات الشراء على الملاذ الآمن

وارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بزيادة طلبات الشراء؛ مع توجه المتعاملين نحو هذا الأصل الآمن عقب دخول الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، فيما قدم ضعف الدولار وتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دعمًا إضافيًا.

اسعار الذهب

صعود سعر الذهب في المعاملات الفورية

وبحسب «بلومبرج» صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% ليصل إلى 3047 دولارًا للأونصة.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب (تسليم يونيو) في الولايات المتحدة بنسبة 3.2% لتسجل 3087 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

وعلى الصعيد المحلي؛ سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، ونستعرض آخر تحديث في سعر الذهب اليوم؛ وهي كالآتي:

أسعار الذهب جرام عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 24 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5011.5 جنيه للشراء.

أسعار الذهب جرام عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 22 نحو 4620 جنيهًا للبيع و4593.75 جنيه للشراء.

أسعار الذهب جرام عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 4410 جنيهًا للبيع و4385 جنيهًا للشراء.

اسعار الذهب

أسعار الذهب جرام عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 3780 جنيهًا للبيع و3758.5 جنيه للشراء.

أسعار الذهب جرام عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 14 نحو 2940 جنيهًا للبيع و2923.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب جرام عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 12 نحو 2520 جنيهًا للبيع و2505.75 جنيه للشراء.

أسعار الذهب جرام عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 9 نحو 1890 جنيهًا للبيع و1879.25 جنيه للشراء.

أسعار جنيه الذهب اليوم

سجل سعر جنيه الذهب نحو 35280 جنيهًا للبيع و35080 جنيها للشراء.

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