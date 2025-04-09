ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

سعر الذهب اليوم الأربعاء، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، ونستعرض آخر تحديث في سعر الذهب اليوم؛ وهي كالآتي:

أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب جرام عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 24 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5011.5 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 57.25 جنيه.

أسعار الذهب جرام عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 22 نحو 4620 جنيهًا للبيع و4593.75 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 52.5 جنيه.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب جرام عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 4410 جنيهًا للبيع و4385 جنيهًا للشراء، بارتفاع يقدر بـ 50 جنيهًا.

أسعار الذهب جرام عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 3780 جنيهًا للبيع و3758.5 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 42.75 جنيه.

أسعار الذهب جرام عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 14 نحو 2940 جنيهًا للبيع و2923.25 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 33.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب جرام عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 12 نحو 2520 جنيهًا للبيع و2505.75 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 28.5 جنيه.

أسعار الذهب جرام عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب جرام عيار 9 نحو 1890 جنيهًا للبيع و1879.25 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 21.5 جنيه.

أسعار جنيه الذهب اليوم

سجل سعر جنيه الذهب نحو 35280 جنيهًا للبيع و35080 جنيه للشراء، بارتفاع يقدر بـ 400 جنيه.

أسعار أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب «الأونصة» نحو 3043.66 دولار للبيع و3043.37 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب يصعد مع تأهب المتداولين لتفاقم الحرب التجارية

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب مع تأهب المتداولين لقيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%، في خطوة من المتوقع أن ترد عليها بكين، مع تضاؤل ​​الآمال في تجنب حرب تجارية عالمية ضارية.

ووفقًا لـ «بلومبرج» صعد سعر الذهب بنسبة 1% صباح اليوم الأربعاء، فيما شهد الذهب موجة ارتفاع قياسية بلغ خلالها مستوى غير مسبوق عند 3167.84 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مدفوعًا بزيادة كبيرة في عمليات الشراء من قِبل مستثمرين يبحثون عن الأمان، وسط مخاوف من أن تؤدي حرب تجارية عالمية إلى ركود اقتصادي.

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