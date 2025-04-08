ارتفاع أسعار الذهب متأثرًا بتداعيات حرب ترامب التجارية

أسعار الذهب اليوم؛ صعدت أسعار الذهب بعد ثلاثة أيام تراجع فيها المعدن النفيس، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وردود الفعل الانتقامية من بعض الدول المستهدفة، إلى ركود اقتصادي عالمي محتمل.

أسعار الذهب اليوم

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين

يشار إلى أن الرئيس ترامب هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، بينما ردت بكين بأنها "مستعدة للقتال حتى النهاية".

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب يخسر 5% في 3 أيام

ووفقًا لـ «بلومبرج» عاد المعدن النفيس ليُتداول فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، بعد أن خسر نحو 5% خلال الأيام الثلاثة الماضية، في أسوأ تراجع من نوعه منذ عام 2021.

ارتفاع سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 3000.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:45 بعد الظهر في سنغافورة.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

فيما بقي سعر الفضة دون تغيير، وصعد كل من البلاديوم والبلاتين بأكثر من 1%. وتراجع مؤشر بلومبرج لقوة الدولار بشكل طفيف.

أسعار الذهب اليوم

تقلبات الذهب في 2025

وعن أبرز التحركات في أسعار الذهب خلال عام 2025؛ شهد سعر الذهب ارتفاعًا قويًا هذا العام، محققًا أرقامًا قياسية متتالية، وجاذبًا لتدفقات كبيرة نحو الصناديق المتداولة في البورصة، في ظل تنامي الطلب على الأصول الآمنة بفعل المخاوف من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

المستثمرون يسارعون إلى بيع أصول لتغطية خسائرهم

ولم يسلم الذهب من الاضطراب، في ظل تراجع الأسواق العالمية بشكل حاد في الجلسات الأخيرة، إذ غالبًا ما يسارع المستثمرون إلى بيع أصول لتغطية خسائرهم في أماكن أخرى خلال فترات التقلب الشديد.

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