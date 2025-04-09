مقطع فيديو كشفها.. قصة مشاجرة نشبت بين طرفي مشاجرة بالسلام

تباشر نيابة السلام التحقيق في مقطع فيديو ظهرت فيه مجموعة من الأشخاص يتشاجرون بدائرة القسم، وأمرت بتفريغه لكشف ملابساته والتحقيق مع طرفي الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة انتشار مقطع فيديو تضمن ادعاء شخص بقيام مدير مدرسة بإحضار مجموعة من الأشخاص “جاردات” والتعدي عليه وآخرين بسبب خلافات بينهم في شارع جمال عبدالناصر بالحرفيين.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين في الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي أمرت بتفريغ الفيديو وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب استدعاء ولي أمر طالب بإحدى المدارس فاستعانوا بجاردات وتعدوا على مدير المدرسة وتعكف الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق علي كشف حقيقة الأمر.

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