الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقطع فيديو كشفها.. قصة مشاجرة نشبت بين طرفي مشاجرة بالسلام

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تباشر نيابة السلام التحقيق في مقطع فيديو ظهرت فيه مجموعة من الأشخاص يتشاجرون بدائرة القسم، وأمرت بتفريغه لكشف ملابساته والتحقيق مع طرفي الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة انتشار مقطع فيديو تضمن ادعاء شخص بقيام مدير مدرسة بإحضار مجموعة من الأشخاص “جاردات” والتعدي عليه وآخرين بسبب خلافات بينهم في شارع جمال عبدالناصر بالحرفيين.


وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين في الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي أمرت بتفريغ الفيديو وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب استدعاء ولي أمر طالب بإحدى المدارس فاستعانوا بجاردات وتعدوا على مدير المدرسة وتعكف الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق علي كشف حقيقة الأمر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

السيطرة على مشاجرة بين الخيالة في الهرم

إصابة سيدة بطلق ناري في مشاجرة بين زوجها وآخر بقنا

مقتل كهربائي بـ"ضربتين بالرأس" في مشاجرة بالدقهلية

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية