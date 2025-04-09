العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى ترعة بالمنوفية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان رجل مجهول الهوية غارقًا في مياه إحدى الترع بمنطقة كوبري كفر داود، التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، حيث تم انتشاله ويُجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى بلاغًا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، بشأن بلاغ ورد من الأهالي يفيد بوجود جثمان طافٍ في مياه الترعة بالمنطقة المذكورة.

تحركت على الفور قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى في انتظار التعرّف على هويته، ومراجعة بلاغات الغياب بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

وأشارت المعاينة الأولية إلى خلو الجثمان من الإصابات الظاهرة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ جهات التحقيق لمباشرة مهامها وكشف ملابسات الحادث.

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