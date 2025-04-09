منطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل البرنامج التدريبي لرؤساء لجان الشهادة الثانوية

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية لليوم الثاني على التوالي، البرنامج التدريبي لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية ومساعديهم بمركز الخدمة والنشاط بميامي، ضمن استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

ويشارك في هذا البرنامج المرشحون من قبل المناطق الأزهرية الذين وقع عليهم الاختيار ضمن المقابلات التي أجريت لهذا الغرض .

واستهل البرنامج الشيخ أيمن عبدالغني،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الذي ألقى أولى محاضرات البرنامج وتحدث فيها عن أهمية إدارة اللجنة، وكيفية التعامل مع المواقف، وبعض التحديات التي قد تواجه رؤساء اللجان ومساعديهم، ووضع حلول سريعة وناجحة لمثل هذه المواقف.

كما تحدث عن أهمية دور المساعدين الثقافيين، حيث إن المكاتبات والمستندات الرسمية التي تكون بين لجنة النظام والمراقبة تكون من صميم اختصاصاتهم، ويراعى فيها الدقة والتركيز.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج هو باكورة مجموعة من اللقاءات التدريبة التي سوف تستمر في الفترة من ٨ أبريل ٢٠٢٥ وحتى ٢٤ من نفس الشهر، لتشمل جميع المرشحين على مستوى المناطق الأزهرية.

وتهدف هذه البرامج إلى صقل مهارات المرشحين لإدارة لجان الثانوية وإعداد قيادات جديدة لهذا الغرض يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا بعد تدريبهم على تطوير مهاراتهم.

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