الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

زيزو،فيتو
زيزو،فيتو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة الفريق قام بتخصيص رقم 25 لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

ومن المقرر أن تصل تي شيرتات الأهلي في كأس العالم للأندية نهاية هذا الشهر وتم تخصيص رقم 25 لزيزو ورقم 11 لأحمد عبدالقادر فور انتهاء إعارته من قطر القطري.

 

كأس العالم للأندية 2025

وتقام منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، الصيف المقبل، بنظام موسع، يتضمن مشاركة 32 فريقًا من بينها الأهلي الذي أوقعته قرعة فيفا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب أندية إنتر ميامي وبالميراس.

 

ويظهر الأهلي في افتتاحية كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، في الـ15 من يونيو، على أن يواجه بالميراس في الـ19 من الشهر نفسه، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات في الرابع والعشرين منه.

 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماع طارئ لبحث أزمة ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو بعد الحديث عن توقيع اللاعب إلى النادي الأهلي.

 

وسيطرت حالة من الغضب والغليان داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة ووالده بشأن ملف تجديد اللاعب عقده مع الزمالك.

وبحسب مصدر في الزمالك فإن هناك اتجاها داخل مجلس الإدارة لاستدعاء اللاعب والتحقيق معه.

 

والد زيزو يهاجم مسؤولو الزمالك

هاجم مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، قائلًا: “مجلس غير قادر على تحمل المسؤولية، هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي”.

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