الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس هيئة الأركان البحرية اليوناني يزور مكتبة الإسكندرية

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان البحرية اليوناني يزور مكتبة الإسكندرية

 استقبلت مكتبة الإسكندرية الفريق بحري ديميتريوس كاتاراس؛ رئيس هيئة الأركان العامة للبحرية اليونانية، رافقه وفد رفيع المستوى في زيارة للمكتبة، للتعرف عليها باعتبارها منارة للفكر والثقافة في مصر والعالم العربي.

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استقبل الوفد هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، حيث اصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة.

كما أهدت الرافعي رئيس هيئة الأركان البحرية نسخة من كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية" وكتاب " أكثر من مجرد مكتبة ".

وزار الوفد اليوناني قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض البانوراما الحضارية.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس هيئة الأركان البحرية اليوناني عن تقديره العميق لمكتبة الإسكندرية، وإعجابه بما شاهده من إرث ثقافي وتاريخي فريد، وأشاد بالدور الرائد للمكتبة في نشر المعرفة والوعي الثقافي، مؤكدًا على مكانتها الدولية في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

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مكتبه الإسكندرية الفريق بحري ديميتريوس كاتاراس والعالم العربي مصر محمد انور السادات

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