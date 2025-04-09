الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

حلم الثراء السريع ينتهى خلف القضبان، ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالزيتون

ضبط 6 أشخاص للتنقيب
ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار

حلم الثراء السريع في أغلب الأحوال ينتهى خلف القضبان، 6 أشخاص اتفقوا فيما بينهم على البحث عن الكنوز المدفونة واستخراجها وبيعها وتحقيق ثروة طائلة من وراء بيع القطع الأثرية، وبدأ الحالمون فى الثراء السريع أعمال التنقيب داخل عقار، ولكن أحلامهم تبددت وتحولت الى واقع مؤلم  بالقبض عليهم.

 

حلم الثراء ينتهى خلف القضبان..ضبط 6 أشخاص  للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالزيتون 
حلم الثراء ينتهى خلف القضبان..ضبط 6 أشخاص  للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالزيتون 

  التنقيب عن الآثار داخل عقار بالزيتون 

 

تفاصيل الواقعة بدأت بمعلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

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التنقيب عن الاثار قطع أثرية قسم شرطة الزيتون مديرية أمن القاهرة الزيتون

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