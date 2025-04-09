ضبط أعلاف ومستحضرات تجميل وأواني طعام مجهولة المصدر في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية،و تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق.



وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة احمد عبد الحميد وفريق العمل التابع له سالى أنور والدكتورة أمانى الجزار و باكينام مصطفى مفتشين الادارة بعدة حملات بنطاق المحافظة والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازه كمية وقدرها ١٠٠٠ كجم (طن) علف حيوانى مجهول المصدر وتحرير محضر حيازة كميه وقدرها ٨٠٠ كجم نخالة مجهولة المصدر وتحرير محضر حيازة ٣٦٥٠٠ قطعه أطباق بلاستيكية معدة للطعام مجهولة المصدر وتحرير محضر حيازه ١٠ اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ووتم تحريز الأصناف والكميات ٤٨ قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وكمية ١٥٠٠٠ لتر شاور جيل مجهول المصدر.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.