الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط أعلاف ومستحضرات تجميل وأواني طعام مجهولة المصدر في الإسكندرية

ضبط أعلاف ومستحضرات
ضبط أعلاف ومستحضرات تجميل وأواني طعام مجهولة المصدر

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة وذلك تنفيذا لتوجيهات  الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية،و تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية   بالاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق. 

رئيس هيئة الأركان البحرية اليوناني يزور مكتبة الإسكندرية

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

      
وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة احمد عبد الحميد وفريق العمل التابع له سالى أنور والدكتورة أمانى الجزار و باكينام مصطفى  مفتشين الادارة بعدة حملات بنطاق المحافظة والتى  أسفرت عن تحرير محضر حيازه كمية وقدرها ١٠٠٠ كجم (طن) علف حيوانى مجهول المصدر وتحرير محضر حيازة كميه وقدرها ٨٠٠ كجم نخالة مجهولة المصدر وتحرير محضر حيازة ٣٦٥٠٠ قطعه أطباق بلاستيكية معدة للطعام  مجهولة المصدر وتحرير محضر حيازه  ١٠ اسطوانات بوتاجاز  بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ووتم تحريز الأصناف والكميات  ٤٨ قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وكمية ١٥٠٠٠ لتر شاور جيل مجهول المصدر.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية تموين الإسكندرية محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد المهندس السيد حرز الله

مواد متعلقة

رئيس هيئة الأركان البحرية اليوناني يزور مكتبة الإسكندرية

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

وزارة العمل: افتتاح مركز ريادة المرأة بالمنوفية خطوة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية