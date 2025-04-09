الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية للرمد في أطفيح

أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم مديرية الشؤون الصحية لقافلة طبية متخصصة في طب العيون (الرمد) بمركز أطفيح، وذلك يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، في مستشفى أطفيح المركزي.

تأتي هذه القافلة في إطار جهود المحافظة المستمرة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.



خدمات القافلة الطبية



وتقدم القافلة الطبية مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل الكشف الطبي المجاني على المرضى، وإجراء لجان ثلاثية لتقييم الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، وعلاج حالات الجلوكوما، وعلاج أمراض الشبكية، وإجراء الحقن الشبكي.



دعم المحافظة للمبادرات الصحية



وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المبادرات والقوافل الطبية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الطبية في المناطق النائية.

وأشار إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في جميع مراكز المحافظة.



وأوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص من مستشفى رمد إمبابة، ويضم الفريق أربعة أطباء أخصائيين في طب وجراحة العيون، وفني بصريات، وإداري، ودعت جميع المواطنين إلى الاستفادة من خدمات القافلة.



ووجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أطفيح بتقديم كافة أشكال الدعم للقافلة الطبية لتسهيل عملها وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

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