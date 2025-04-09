الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية للرمد في أطفيح

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية للرمد في أطفيح

أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم مديرية الشؤون الصحية لقافلة طبية متخصصة في طب العيون (الرمد) بمركز أطفيح، وذلك يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، في مستشفى أطفيح المركزي. 

تأتي هذه القافلة في إطار جهود المحافظة المستمرة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
 

خدمات القافلة الطبية
 

وتقدم القافلة الطبية مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل الكشف الطبي المجاني على المرضى، وإجراء لجان ثلاثية لتقييم الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، وعلاج حالات الجلوكوما، وعلاج أمراض الشبكية، وإجراء الحقن الشبكي.
 

دعم المحافظة للمبادرات الصحية
 

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المبادرات والقوافل الطبية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الطبية في المناطق النائية. 

وأشار إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في جميع مراكز المحافظة.

وأوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص من مستشفى رمد إمبابة، ويضم الفريق أربعة أطباء أخصائيين في طب وجراحة العيون، وفني بصريات، وإداري، ودعت جميع المواطنين إلى الاستفادة من خدمات القافلة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أطفيح بتقديم كافة أشكال الدعم للقافلة الطبية لتسهيل عملها وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قافلة طبية مجانية محافظة الجيزة مركز اطفيح مستشفي اطفيح المركزي طب العيون الرمد علاج المياة البيضاء الجلوكوما أمراض الشبكية

مواد متعلقة

ضبط 950 كجم دقيق مدعم و235 بطاقة تموينية مخالفة بالبدرشين

ضبط 244 بطاقة تموينية و3 مخابز تنتج أرغفة ناقصة الوزن وغير مطابقة للمواصفات بالجيزة

البيئة تتابع الأعمال الإنشائية لمدينة معالجة المخلفات بالعاشر من رمضان

إعلان نتائج انتخاب أمناء اللجان الفرعية للجنة الوطنية للشباب والمناخ

وزيرة البيئة تفتتح جلسة تشاورية لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري في مصر

محافظ الجيزة يعلن بدء رصف وتطوير طريق المريوطية من محور شريف إسماعيل وحتى الضبعة

صحة الجيزة تطلق حملة توعية حول الربو الشعبي

أخبار مصر اليوم: تفاصيل مباحثات قادة مصر وفرنسا والأردن مع ترامب.. فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية.. الإفتاء ترد على دعوات الجهاد المسلح ضد الاحتلال

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية