محافظ الجيزة يعلن بدء رصف وتطوير طريق المريوطية من محور شريف إسماعيل وحتى الضبعة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية على مستوى المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ الحالية.

اطلع المحافظ على جهود مديرية الطرق في بدء تنفيذ خطة توسعة وتقوية ورصف طريق المريوطية بدءا من محور المهندس شريف إسماعيل وحتى أسفل محور الضبعة بطول ٥ كيلومترات ومتوسط عرض ١٥ مترا وذلك ضمن خطة المديرية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية.

المحافظ: رصف الطبقة السطحية بطريق البهنساوي بالطالبية لتسهيل حركة سير المواطنين



وأكد المهندس عادل النجار أن أعمال التطوير تأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطط الرصف والتوسعة بالمحاور الحيوية لخدمة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية لافتا إلى المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية بالمراكز والأحياء لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وفي ذات السياق تابع محافظ الجيزة خطة الرصف بحي الطالبية حيث تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق البهنساوي لتسهيل حركة سير المواطنين وذلك ضمن خطة العام المالي الجاري في إطار التوسع في أعمال التطوير بنطاق الحي وتحسين جودة الطرق لخدمة قاطنيه.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ.

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