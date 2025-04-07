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بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

الشرطة التركية، فيتو
الشرطة التركية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الشرطة أوقفت مراهقا عمره 14 عاما بتهمة قتل فتاة تكبره بعام واحد فقط، في ثاني جريمة من نوعها في أوساط المراهقين بغضون أيام.

 مراهق يقتل فتاة في تركيا 

ووقعت الجريمة في مدينة "أدرنة" في أقصى شمال غربي تركيا، بالتزامن مع عرض مسلسل "مراهق العائلة" على منصة "نتفليكس"، والذي يتناول دوافع انتقام المراهقين ويحظى بمشاهدة عالمية لافتة.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن الفتاة ماتت مقتولة بسبب تعرضها للطعن في ساحة مدرسة رغم سريان عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الفطر، انتهت أمس الأحد.

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وأبلغ أشخاص شاهدوا جثة الفتاة، الشرطة بالحادثة، قبل أن تقودهم التحقيقات سريعا نحو المراهق، ليتم توقيفه وإحالته للمحكمة بهدف استكمال التحقيقات معه.

ولم تتضح بعد دوافع  المراهق في قتل الفتاة التي يُعتقد أنها صديقته في المدرسة التي وقعت فيها الجريمة.

 

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تركيا المراهقين نتفليكس

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