بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الشرطة أوقفت مراهقا عمره 14 عاما بتهمة قتل فتاة تكبره بعام واحد فقط، في ثاني جريمة من نوعها في أوساط المراهقين بغضون أيام.

مراهق يقتل فتاة في تركيا

ووقعت الجريمة في مدينة "أدرنة" في أقصى شمال غربي تركيا، بالتزامن مع عرض مسلسل "مراهق العائلة" على منصة "نتفليكس"، والذي يتناول دوافع انتقام المراهقين ويحظى بمشاهدة عالمية لافتة.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن الفتاة ماتت مقتولة بسبب تعرضها للطعن في ساحة مدرسة رغم سريان عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الفطر، انتهت أمس الأحد.

وأبلغ أشخاص شاهدوا جثة الفتاة، الشرطة بالحادثة، قبل أن تقودهم التحقيقات سريعا نحو المراهق، ليتم توقيفه وإحالته للمحكمة بهدف استكمال التحقيقات معه.

ولم تتضح بعد دوافع المراهق في قتل الفتاة التي يُعتقد أنها صديقته في المدرسة التي وقعت فيها الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.