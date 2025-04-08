الثلاثاء 08 أبريل 2025
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وكيل تعليم المنوفية يكشف تفاصيل واقعة لوم مساعد الوزير لمدير إدارة الباجور

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية

كشف الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة أسامة البسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية، إثر أزمة صحية مفاجئة بعد زيارة وزير التربية والتعليم أمس الإثنين.

منشور وكيل تعليم المنوفية


ومن جانبه نشر وكيل الوزارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: 


أمس كان عندنا حدث جلل لا يتكرر كثيرا وفاة الزميل أسامة البسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة وزير التعليم المدارس الإدارة مباشرة، أمس انشغلنا في إجراءات الدفن واليوم تم التواصل مع عائلة الراحل للاطمئنان عليهم بحكم الزماله، واليوم أري أهمية توثيق شهادة حق اتصل بي مكتب دكتور أحمد المحمدي" مساعد وزير التعليم " وطلب مني إعطاء رقم موبايله إلى  مدير عام إدارة الباجور وتوجيهه للاتصال به  وبالفعل قام اسامة مدير الإدارة بالاتصال بدكتور المحمدي ولم يرد عليه.

 

 

وتابع وكيل تعليم المنوفية: بعد ذلك اتصل بي أسامة وأخبرني أن توجه إلى مدرسة على خط سير الزيارة والتقى بدكتور المحمدي ودار حوار ملخصه توجيه دكتور المحمدي اللوم لأسامة "مدير إدارة الباجور التعليمية" وطلب منه مغادرة المكان والتوجه إلى الوزارة فورا، وأخطرني أسامة تليفونيا أنه لم يغادر المكان مباشرة وانتظر فعاد دكتور المحمدي مرة اخرى ووجه له اللوم وطلب منه مغادرة المكان والتوجه إلى الوزارة مباشرة. 

وهذا هو محتوى المكالمة بيني وبين الزميل العزيز ونفس الحوار تقريبا تم مع زميل آخر قام اسامة بالاتصال به قبل وفاته وحكى له نفس الكلام هذه شهادة حق أحاسب على كل ما سردته من كلمات أمام الله وأمام زميلي يوم نجتمع جميعا أمام الله.

 

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إدارة الباجور التعليمية الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية مدير عام إدارة الباجور التعليمية

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