وكيل تعليم قنا يوجه بإنفاذ لائحة الانضباط واستدعاء أولياء أمور طلاب نقادة

قال هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة قنا، أنه وجه باستدعاء أولياء أمور بعض من طلاب مدرسة نقادة الثانوية بنين وإعمال لائحة الانضباط بشأنهم نظرًا لعدم ارتداء الزي المدرسي المحدد وقص الشعر بشكل مخالف، كما لفت إلى فصل من تجاوز الغياب المقرر قانونًا، واستكمال أي أنصبة غير مفعلة للمعلمين في المدارس المجاورة.

جاء ذلك في أولى زيارات مدير تعليم قنا اليوم لمدارس نقادة في حضور الدكتور علاء الفقي مدير عام إدارة نقادة التعليمية، والدكتور حسن تهامي رئيس مجلس أمناء الإدارة ومصطفى عثمان عضو إدارة المتابعة بالمديرية وعمر عبد العزيز عضو مكتب الوكيل.

تحاور الصابر مع طالبات مدرسة نقادة الثانوية بنات واختبر مهارتهن في اللغتين العربية والإنجليزية، ونوه إلى التحديث المستمر للمواد التعليمية المحملة على الشاشات التفاعلية وإعداد جدول محاضرات لطالبات الصف الثالث الثانوي وإعلانه بالمدرسة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

بينما في زيارته لمدرسة الشهيد صلاح محمد رسلان الإبتدائية بنقادة التي تضم ١٢٠٠ طالب أكد على تفعيل الخطة العلاجية وإقرار النتيجة الفعلية والواقعية للمدارس دون أي تجميل للوقوف على نقاط الضعف وعلاجها، وتصويب التقييمات أولا بأول.

كما فاجأ مدير التعليم في رابع محطات مروره اليوم مدرسة نقادة للتعليم الأساسي التي تضم ١٥ فصل دراسي، وشدد على تكثيف أعمال التشجير والدهانات وانتظام توزيع التغذية المدرسية وتفعيل الوحدة المنتجة واستكمال المحررات الرسمية.

اختتم مدير تعليم قنا ومدير نقادة زيارتهم بالاطمئنان على الخدمات والفرص التعليمية المعطاة ومرونة التعامل التي تقدم إلى طلاب مدرسة التربية الفكرية بنقادة والذين يبلغ قيدهم ٨٥ طالب وطالبة، وأكد على أنهم أحق الفئات بالاهتمام من هيئة التدريس لعدم قدرة بعضهم على التعبير عن طموحاتهم وأزماتهم ومخاوفهم.

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