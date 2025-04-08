الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

السيسي، موقفنا راسخ في دعم الفلسطينيين ونبذل جهودًا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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زار الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم، مدينة العريش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر..

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الراسخ، قيادةً وشعبًا، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة ومساعي دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالي القطاع، حفاظًا على أرواح الأبرياء وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من تداعيات العدوان، كما وجه  الرئيس الشكر للجانب الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين.

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إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الرئيس السيسي

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