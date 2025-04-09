لماذ تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم؟،تعرف على أحدث إصدارات “القومي للترجمة”

طرح المركز القومي للترجمة النسخ العربية من إصدار “لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم”.



ويستهدف هذا الكتاب التأكيد على أن "العلم هو السبيل لتحقيق المثل الديمقراطية والحفاظ على هذه الديمقراطية". ويرى المؤلفان أن "أيديولوجية السوق" تهدد ليس فقط العلم وإنما تهدد أيضا الديمقراطية.

لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم

وينطلق الكتاب من فكرة مفادها أن الاختلاف في النوعية بين حياتنا وحياة أسلافنا هو اختلاف كاشف لمدى التقدم. لقد حدث تقدم مادي من قبيل التخلص من ارتفاع معدلات وفيات الأمومة والطفولة، والتخلص من معاناة الكفاح من أجل العيش والغذاء، والبحث عن الراحة والسكينة؛ لكنها مظاهر تقدم واكبتها محدودية التقدم المعنوي الأخلاقي المتعلق بالمستضعفين الذين ما عادوا يخشون الأقوياء خشية غير منقطعة. وعلى ذلك، فالمشكلة المطروحة هنا هي التجريف الفعلي والحكمي لأسلوب حياتنا بالتزامن الكثيف مع تجريف قيم معينة كانت أثيرة عندنا. لذا يتناول المؤلفان بعضا من جوانب هذه المشكلة، أي: دور العلم في المجتمع.



المؤلفان: هارى كولينز، أستاذ بالأكاديمية البريطانية، وباحث متميز في مدرسة العلوم الاجتماعية بجامعة كارديف.

روبرت إيفانز أستاذ علم الاجتماع بجامعة كارديف.



ويأتي إصدار “لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم” من توقيع المترجمان؛ أسامة محمد رسلان مدرس الألسنية والترجمة بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، شعبة اللغويات والترجمة الفورية، كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، والمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف… ومحمد محمد مدين - دكتوراه من جامعة القاهرة قسم الفلسفة سنة ١٩٨٣ بمرتبة الشرف الأولى.

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