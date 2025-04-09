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10 نصائح وإرشادات من الكهرباء لاستخدام العدادات مسبوقة الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة نصائح وإرشادات للمواطنين عن خطوات استخدام العدادات مسبوقة الدفع أو ما يعرف بالعدادات أبو كارت.

نصائح وزارة الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبوقة الدفع

وتضمنت النصائح التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين كالتالي: 

  • توفير الاستهلاك قدر المستطاع، في الأيام الأخيرة من الشهر، حيث يكون المستهلك على أعلى شريحة له
  • تجنب التلاعب في غطاء العداد مسبق الدفع، لتجنب فصل العداد والتعرض للغرامات المقررة
  • في حالة التلاعب وفتح غطاء العداد، سيدفع العميل غرامة مالية محددة طبقا للرسوم المقررة بالشركة
  • التأكد من ضبط الوقت والتاريخ في العدادات وشحن الكارت
  • يفضل شحن العداد في الأيام الأولى من الشهر، حيث يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى للاستهلاك
  • التأكد من وجود رصيد بالعدادات لتجنب فصل التيار فجأة
  • في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات، يصدر العداد إنذار من خلال اللمبة الحمراء الموجودة بالعدادات
  • تجنب زيادة الأحمال عن الحد المسموح لها من قبل الشركة وهو 80 أمبير، حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي بدون سابق إنذار وفي حالة تكرار زيادة الأحمال عن 80 أمبير لمدة ثلاث مرات، يتم فصل التيار الكهربائي بالكامل، ولابد من الرجوع للشركة لتغيير العداد بقدرة أكبر
  • في حالة تلف الكارت أو حدوث أي مشكلة، ويجب على العميل التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها لاستبداله
  • في حالة فصل العداد للتيار، وعدم وجود الكارت يمكن إدخال كارت فيزا، أو بطاقة رقم قومي، لحين إحضار كارت الشحن الخاص بالعداد.

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