الكهرباء تحسم الجدل حول إصدار إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي بسبب العدادات

فوجئ عدد من المواطنين من متقدمين حجز وحدات سكنية لـ الإسكان الاجتماعي لإعلان سكن لكل المصريين 5 برفض طلباتهم بسبب وجود عدادات كهرباء.

منح إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي بخصوص العدادات

من جانبها أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة تعليمات لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوي الجمهورية عن ضوابط الحصول على إفادات بشأن التظلم على نتيجة قرعة الاسكان الاجتماعي والتي يجري العمل بها خلال الفترة من 23 مارس الجاري وحتى 24 أبريل المقبل.

وتضمنت تعليمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإتاحة جميع المعلومات لمستخدمي خدمات المرخص له بالتوزيع على الموقع الرسمي لها على الشبكة واطلاعهم عليها فور طلبهم.

وتضمنت تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا: «لما كان الثابت بصريح نص المادة (١٤) من اللائحة التجارية أحقية المستهلك أو المتعاقد في الحصول على كافة البيانات الخاصة بالمكان المورد له التيار الكهربائي، بما تشمله من تحديد الصفة المتعاقد مع الشركة في حيازته للعين محل التعاقد، وفقا لما هو ثابت بعقد توريد التيار الكهربائي ومرفقاته وذلك بالنسبة للتعاقدات النمطية، وكذا الحصول على كافة البيانات الخاصة بالعدادات الكودية المؤقتة، وذلك بعد سداد المقابل المقرر وفي حدود ما هو متاح للشركة منها».

ضوابط منح إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي

وأشارت الشركة إلى أنه: «أما فيما يخص الطلبات المقدمة بشأن إصدار إفادات سلبية بما مفاده عدم وجود تعاقد مع مقدم الطلب ورغمًا علي عدم وجود ثمة صريح نص بلوائح الشركة أو قرار لتنظيم مثل هذا الشأن، إلا أنه قياسًا على نص المادة (١٤) من اللائحة المشار إليها، وهديًا على نصوص المواد (٤) من النظام الأساسي للشركة، (٥٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء فلا جناح على منح الطالبين من غير المنتفعين بالتيار الكهربائي سواء بموجب عقود نمطية أو بعدادات كودية مؤقتة داخل النطاق الجغرافي لعمل الشركة لإفادات بما يفيد ذلك، وذلك وفقًا اما هو ثابت على قاعدة بيانات الشركة، وفي حدود ما هو متاح لديها، وبعد سداد المقابل المقرر لذلك».

وتابعت الشركة: “حيث إن ما يقدم من مستندات تكون تحت مسئولية مقدمها دون ادنى مسئولية على الشركة، لذلك نرى أنه لا مانع من منح الطالبين لإفادات بكافة البيانات الخاصة بالمكان المورد له التيار الكهربائي، بما تشمله من تحديد صفة المتعاقد في حيازته للعين محل التعاقد مالك أو مستأجر، وفقًا لما هو ثابت بعقود توريد التيار الكهربائي ومرفقاتها وذلك بالنسبة للتعاقدات النمطية، وكذا منح الطالبين من غير المتعاقدين أو المنتفعين بالتيار الكهربائي بعدادات كودية مؤقتة لإفادات بما يفيد ذلك، شريطة تحديد الطالب لعنوان العين المراد استخراج شهادة عنها بطلبة وذلك في جميع الأحوال، وفي حدود ما هو متاح للشركة مع مراعاة نص المادة (١٤) من اللائحة التجارية”.

وقالت الشركة إنه لا مانع من منح المنتفعين بالعدادات الكودية المؤقتة لإفادات بكافة بيانات مقايسة التغذية، شريطة تحديد الطالب لعنوان العين المراد استخراج شهادة عنها بطلبة، وفي حدود ما هو متاح للشركة مع مراعاة نص المادة ١٤ من اللائحة التجارية.

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