الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

تناولا الفرص الاستثمارية فى مصر، وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، "مايكل كرتشمر"، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، وذلك علي هامش الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الذي تستضيفه القاهرة.  

أكد الوزير عبد العاطى على عُمق العلاقات المصرية – الألمانية، وأشاد بما وصلت إليه من مستوى متميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، معربًا عن الحرص على تطوير التعاون بين مصر والولاية الألمانية. 

الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر

واستعرض فى هذا الإطار الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر في المجالات المختلفة بما في ذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمر بها حوالي ١٥٪؜ من التجارة العالمية، وتضم ٤ مناطق صناعية و٦ موانئ، مؤكدًا إمكانية استفادة ولاية ساكسونيا من الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وضمانات حماية استثماراتهم، واستعرض في هذا السياق الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي.

وتناول الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها مصر لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها إلى ألمانيا وأوروبا، مشيرًا إلى إمكانية استفادة ولاية ساكسونيا الألمانية من العمالة الماهرة المصرية لسد الاحتياجات في المجالات المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد الاسرائيلى الغاشم تجاه الشعب الفلسطينى، متناولًا الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

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