الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا

القضاء على بؤرة لتجارة
القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات

لقى عنصران إجراميان شديدا الخطورة وضبط 5 آخرين من متجرى المواد المخدرة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا 
مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا 

مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا 

 

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها "مخدرات – سرقة بالإكراه – إتلاف عمد"؛ بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.
 

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وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة بقطاع مكافحة المخدرات وقطاعى الأمن العام - الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر عمليات المواجهات الأمنية، عن مصرع زعيم البؤرة وأحد العناصر وضبط باقى العناصر، وبحوزتهم 30 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 2 سلاح آلى – بندقية خرطوش – طبنجة، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 10 ملايين جنيه.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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بؤرة اجرامية مديرية أمن قنا قنا قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة النيابة العامة

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