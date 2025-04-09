لقى عنصران إجراميان شديدا الخطورة وضبط 5 آخرين من متجرى المواد المخدرة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا

مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها "مخدرات – سرقة بالإكراه – إتلاف عمد"؛ بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.



وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة بقطاع مكافحة المخدرات وقطاعى الأمن العام - الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر عمليات المواجهات الأمنية، عن مصرع زعيم البؤرة وأحد العناصر وضبط باقى العناصر، وبحوزتهم 30 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 2 سلاح آلى – بندقية خرطوش – طبنجة، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 10 ملايين جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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