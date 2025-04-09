مصادر تحسم الشكل النهائي للانتخابات البرلمانية المقبلة

يستعد الشارع السياسي خلال الشهور القليلة المقبلة، بدء إجراءات انتخابات برلمانية جديدة، لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في فصلهما التشريعي الجديد، والتى من المقرر إجراؤها هذا العام.

النظام الانتخابي المناسب

وحول النظام الانتخابي في الانتخابات المقبلة، الذى رصدت فيتو، أسئلة واستفسارات عديدة بشأنه، أكدت مصادر خاصة ل فيتو، أن النظام الانتخابي سيكون ٥٠ % فردى و٥٠ % قائمة مغلقة، وهو النظام الانتخابي الحالي.

الحوار الوطني

وسبق وناقش الحوار الوطني سبق ذلك الملف، وقامت أمانة الحوار الوطني برفع ثلاث مقترحات إلي رئيس الجمهورية، الأول كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام ٥٠% فردي و٥٠% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية.

مواعيد الانتخابات البرلمانية

و فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية، فهى تختلف من مجلس نيابي لآخر، نظرا لأن كل مجلس له فصل تشريعي يتكون من خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، وحينما نطبق ذلك على مجلس النواب نجد أن موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي في يوم ١١ يناير المقبل، بينما ينتهى الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشيوخ في ١٧ أكتوبر المقبل، ووفقا لنص الدستور تبدأ إجراءات انتخابات كل منهما قبل ذلك الموعد بستين يوما على الأقل.

تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية

وحول قوانين الانتخابات، وموعد تعديلها، سبق وأوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القوانين الحالية للانتخابات مازالت سارية ولا يوجد بها أى مشكلة، ويمكن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لها، طالما لن يحدث تغيير فى عدد الأعضاء أو النظام الإنتخابى، أما حال التوافق على إجراء أى تعديل فى عدد الأعضاء أو النظام الانتخابي، فسوف يتطلب ذلك إجراء تعديلات فى قوانين الانتخابات.

بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية

ووفقا لتلك المحددات السابق ذكرها، يكون من المتوقع إعلان بدء إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ فى شهر أغسطس المقبل، بينما تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب فى شهر نوفمبر المقبل.

كما أن حال إجراء تغيير فى عدد أعضاء المجلسين أو النظام الإنتخابى، فسوف نكون أمام تعديلات تشريعية بشأن قوانين الانتخابات، سيتم مناقشتها وإقراراها قبل رفع دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب فى شهر يوليو المقبل.

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