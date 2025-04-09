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حوادث

المخدرات منها لله، قصة هتك عرض فتاة بالبساتين و10 سنوات سجن للمتهم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة وحيازة سلاح أبيض بمنطقة البساتين. 

وكانت مباحث قسم شرطة البساتين تلقت بلاغا من الأهالي بضبط سائق توك توك حال قيامه بهتك عرض فتاة تستقل معه المركبة الخاصة به تحت تهديد السلاح. 

التحقيقات كشفت أن المتهم استغل ركوب الفتاة معه التوك توك ثم أخذها إلى مكان بعيد خال من المارة ثم أوقفه واخرج من بين طيات ملابسه سلاح أبيض وانزل الفتاة من المركبة وطلب منه خلع ملابسها.  

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تمكن بواسطة السلاح من هتك عرض المجني عليا وملامسة مواطن عفتها وفي ظل صراخ الفتاة تجمع الأهالي وامسكوا به ولقنوه "علقة ساخنة " ثم توجهوا به إلى قسم الشرطة.

أما المتهم فألقى التهمة على المخدرات والشيطان قائلا: "منها لله المخدرات اللي بتغيب عقلي وبتخليني اعمل حاجات من غير ما احس والشيطان بيجملهالي ".

وتسلمت نيابة البساتين تقرير الطب الشرعي وتبين وجود آثار جريمة المتهم علي ملابس الفتاة، وكدمات في جسمها نتيجة تعرضها للضرب علي يد الجاني.

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محكمة جنايات القاهرة نيابة البساتين قسم شرطة البساتين

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