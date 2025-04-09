الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار مصر

تداول 47 ألف طن، 496 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 47000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 496 شاحنة و115 سيارة

وتصدير 37 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
 

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 286 شاحنة و93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع، 210 شاحنة و22 سيارة. 


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة VANGUARD علي متنها 37000 طن فوسفات تصدير الي الهند،  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ELENA  على متنها 1700 رأس عجول حية بوزن 510 أطنان قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق واستقبلت ايضا السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية   وغادرت العبارة امل، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 575 راكبا بموانيها.

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