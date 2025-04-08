الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

تداول 57 ألف طن و612 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  8 سفن وتم تداول 57000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 612 شاحنة و45 سيارة.

تصدير 49000 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
 

شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 356 شاحنة و27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 55000 طن بضائع، 256 شاحنة و18 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ANNA DOROTHEA علي متنها 49000 طن فوسفات تصدير الي الصين ومغادرة السفينتين أمل وسينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وسينا وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

 كما تم تداول 700 طن بضائع، 245 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.
 

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