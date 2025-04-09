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رياضة

المصري يبحث عن بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الكونفدرالية، يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة العشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مباراة سيمبا التنزاني والمصري

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

ويبحث المصري بقيادة التونسي أنيس بو جلبان عن حجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي البطولة الكونفدرالية لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بطل تنزانيا الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

 

القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي  ستنقل مباراة  إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وسيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر  اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN  Sports5 وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

 

المصري بالأخضر وسيمبا بالأحمر في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع الفني للمباراه تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل  وسيرتدي حارسه اللون البنفسجي.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الصومالي أمير عبدي  بحضور مراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمنسق العام للمباراة المغربي مصطفى سلاوي وكذلك الأوغندية فيفيان تيندو  المنسق الأمني للمباراة، بالإضافة إلى التنزاني نورس كليفورد تيندو المنسق الإعلامية للمباراة وأيضًا حكم الساحة البنيني ديجيندو لويس.

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الكونفدرالية المصري البورسعيدي مباراة سيمبا التنزاني والمصري سيمبا التنزاني والمصري

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