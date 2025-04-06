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التضامن: فرق التدخل السريع تنجح في التعامل مع 3256 بلاغًا خلال الربع الأول من العام

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فرق التدخل السريع في التعامل مع البلاغات عن الربع الأول من عام 2025 في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير نجاح الفريق فى التعامل مع 3256 بلاغًا واستغاثة وشكوى، وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقديم مساعدات وتوزيع واجبات وأغطية خلال الأجواء الباردة التي سادت البلاد خلال هذه الفترة بنسبة إنجاز 100%.

وأشار التقرير إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية والشرقية جاءت في المراكز الأولى في قائمة التدخلات، وسجل شهر يناير الأعلى في عدد التدخلات التي قام بها فريق التدخل السريع، خلال الربع الأول من العام الجارى ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأجواء الباردة التي شهدتها البلاد خلال شهر يناير، مما زاد من الحاجة إلى تدخلات الفريق لتقديم المساعدة والمساندة للأفراد المتضررين.

وتم التعامل مع 1207 بلاغًا من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية، وكانت معظم هذه البلاغات تتعلق بحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية.

وأظهر التقرير حجم التدخلات والمساعدات العينية والمالية، التي تمت حيث تم تقديم مساعدات لإجمالي 49 حالة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وإيداع 130 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، كما تم نقل 59 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتم تقديم وجبات واغطية لعدد 2300 حالة بلا مأوى كما قام الفريق بزيارة 56 دار  رعاية اجتماعية مختلفة.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 

ويقوم الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية بالتعامل مع البلاغات فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 42 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.

وتعكس هذه الجهود التزام الفريق بتقديم الدعم والمساعدة للأفراد المحتاجين، وتعزز من دور الفريق في المجتمع والتي ظهرت في التعامل المهني مع الحالات بلا مأوى، التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ دراسات حالة ودمج الأفراد داخل أسرهم.

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة "16439"، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء " 16528"، أو الخط الساخن لأبناء مصر"19282" من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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الجهات الحكومية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكاوى الحكومية الموحدة فريق التدخل السريع مؤسسات الرعاية الاجتماعية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منظومة الشكاوي الحكومية وزيرة التضامن الاجتماعي

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