اتحاد الغرف التجارية يكشف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر

الرسوم الجمركية الأمريكية، كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.

تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري

وأوضح أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري لا يمكن تقييمه بشكل سطحي أو في فترة زمنية قصيرة، بل يستوجب تحليل الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة على مدى زمني أطول.

تغيرات في حركة الصادرات والواردات

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة أزهري، إنه يجب الأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة في حركة الصادرات والواردات.

فرص لصالح الاقتصاد المصري

وأوضح عز أن هذه الرسوم قد تخلق فرصًا غير مباشرة لصالح الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع في السوق المحلية، حيث من المرجح أن تبحث الدول المتضررة من السياسة التجارية الأمريكية عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتها، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار محليًا ويمنح المستهلك المصري فرصة للحصول على سلع بأسعار أقل.

وحذر عز من أن هذه الفُرص يجب أن تقترن بإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من موجات الإغراق والمنافسة الخارجية، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة من الانفتاح التجاري والحفاظ على قدرة الصناعات المحلية على النمو والتطور.

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