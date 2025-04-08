الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يكشف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر

الرسوم الجمركية الأمريكية
الرسوم الجمركية الأمريكية وترامب، فيتو

الرسوم الجمركية الأمريكية، كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.

 

تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري

وأوضح أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري لا يمكن تقييمه بشكل سطحي أو في فترة زمنية قصيرة، بل يستوجب تحليل الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة على مدى زمني أطول.

 

تغيرات في حركة الصادرات والواردات

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة أزهري، إنه يجب الأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة في حركة الصادرات والواردات.

 

فرص لصالح الاقتصاد المصري 

وأوضح عز أن هذه الرسوم قد تخلق فرصًا غير مباشرة لصالح الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع في السوق المحلية، حيث من المرجح أن تبحث الدول المتضررة من السياسة التجارية الأمريكية عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتها، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار محليًا ويمنح المستهلك المصري فرصة للحصول على سلع بأسعار أقل.

وحذر عز من أن هذه الفُرص يجب أن تقترن بإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من موجات الإغراق والمنافسة الخارجية، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة من الانفتاح التجاري والحفاظ على قدرة الصناعات المحلية على النمو والتطور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الغرف التجارية الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصاد المصري مصر الولايات المتحدة اقتصاد مصر

مواد متعلقة

البيت الأبيض: انتصار قضائي بشأن الهجرة وتواصل مع 70 دولة حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

البيت الأبيض يعلن دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين حيز التنفيذ بنسبة 104%

معركة الرسوم الجمركية تنهي شهر العسل بين ترامب وماسك.. الملياردير الأمريكي يفشل في إقناع الرئيس بالتراجع.. وموعد الرحيل يثير التساؤلات

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

في أي عمر خلق الله آدم؟ تعرف على إجابة الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية