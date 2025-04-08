نائب محافظ الأقصر يفتتح المعرض الختامي للاقتصاد المنزلي

افتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المعرض الختامي لنشاط الاقتصاد المنزلي، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات المدارس بكافة مراحل التعليم العام على مستوى الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.

المعرض الختامي لنشاط الاقتصاد المنزلي بتعليم الأقصر

وضم المعرض باقة متنوعة من المشغولات اليدوية التي أبدعها الطلاب تحت إشراف معلمات الاقتصاد المنزلي، حيث تنوعت الأعمال المعروضة بين حقائب مصنوعة من الخرز، ومشغولات يدوية دقيقة، إلى جانب نماذج متميزة لإعادة تدوير خامات البيئة، وغيرها من المعروضات التي تعكس مهارات الطلاب وابتكاراتهم.

وخلال جولته بالمعرض، أعرب الدكتور هشام أبو زيد عن إعجابه الشديد بجودة الأعمال المعروضة وما تعكسه من موهبة وإبداع الطلاب، مؤكدًا على أهمية الأنشطة المدرسية في صقل مهارات الطلاب وتنمية روح الابتكار لديهم. كما أثنى على جهود معلمات الاقتصاد المنزلي في دعم الطلاب وتوجيههم نحو توظيف خامات البيئة في إنتاج أعمال فنية هادفة.

من جانبه، أشار الدكتور صفوت جارح إلى أن المعرض يأتي تتويجًا لجهود الطلاب والمعلمات على مدار العام الدراسي، مشددًا على دور الأنشطة التربوية في تعزيز القيم الإيجابية وتنمية مهارات العمل الجماعي لدى الطلاب.

وفي لفتة تقديرية، شهدت فعاليات المعرض تكريم الموجهات والمعلمات المتميزات بنشاط الاقتصاد المنزلي، تقديرًا لعطائهن وجهودهن في توجيه الطلاب وتحفيزهم على الإبداع والتميز طوال العام الدراسي.

ويأتي هذا المعرض في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالأقصر على دعم المواهب الطلابية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للإبداع والتميز، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

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